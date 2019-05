Lyon dank Chelsea-Sieg in der Champions League

Lyon (SID) - Der siebenmalige französische Fußball-Meister Olympique Lyon darf sich erneut über die Teilnahme an der Champions League freuen. Weil am Mittwochabend der FC Chelsea das Europa-League-Finale gegen den FC Arsenal gewann (4:1) und seinen Platz in der europäischen Königsklasse bereits über die Premier League gesichert hatte, rückt Lyon nach.

Olympique Lyon ist in der Champions League dabei © SID

Nach den Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erhält in solch einem Fall der Dritte jener Liga den freien Startplatz, die in der UEFA-Fünfjahreswertung den fünften Rang belegt. Für Lyon bedeutet das wiederholtes Glück: Schon im Vorjahr hatte der Klub vom Europa-League-Sieg von Atletico Madrid profitiert.