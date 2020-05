MGM macht Angebot für NBA-Saisonfinale in Las Vegas

Los Angeles (SID) - Das Unternehmen MGM Resorts International hat der Basketball-Profiliga NBA offenbar ein Angebot zur Austragung des Saisonfinales in seinen Einrichtungen in Las Vegas/Nevada unterbreitet. Das berichtet die New York Times.

Das Mandalay Bay wäre die Zentrale des MGM-Plans © SID

Demnach sollen die Spieler und ihre Familien sowie notwendiges Personal in MGM-Hotels entlang des Las Vegas Strip untergebracht werden und dabei unter Quarantäne stehen. Auch die Trainings sind dort vorgesehen. MGM besitzt in der Stadt 13 Gebäude. Darin sollen insgesamt 24 Spielfelder eingerichtet werden, fünf davon ausgestattet mit Kameras.

Das Mandalay Bay Resort mit 4700 Zimmern in drei miteinander verbundenen Hotels wäre die Zentrale des MGM-Plans. Die Las Vegas Aces aus der US-Frauen-Profiliga WNBA spielen im Mandalay Bay.

Zuletzt hatte ESPN berichtet, dass auch die Option Disney World in Orlando/Florida von der NBA geprüft werde. Die aktuelle Spielzeit pausiert wegen der Coronakrise seit dem 11. März. Ab dem 8. Mai soll einigen Teams die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes erlaubt werden.