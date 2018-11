MHP Riesen Ludwigsburg und Mbakwe trennen sich

Ludwigsburg (SID) - Der Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg und sein Spieler Trevor Mbakwe gehen künftig wieder getrennte Wege. Die Schwaben einigten sich mit dem 29 Jahre alten Amerikaner auf eine sofortige Vertragsauflösung in beiderseitigem Einvernehmen.

Mbakwe (am Korb) und Ludwigsburg trennen sich © SID

Mbakwe war mit vielen Vorschusslorbeeren nach Ludwigsburg gekommen, konnte aber die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. In insgesamt zehn Spielen für die Riesen kam er beim Tabellenelften im Schnitt auf 6,8 Punkte und 5,9 Rebounds. Bei seinen Auftritten deutete Mbakwe zwar immer wieder sein Können an, haderte jedoch zunehmend mit seiner Rolle im Team von Headcoach John Patrick.