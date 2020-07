MLB: Cubs-Pitcher nach Unfall beim Geschirrspülen operiert

Miami (SID) - Pitcher Jose Quintana von den Chicago Cubs aus der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB hat beim Geschirrspülen Glück im Unglück gehabt. Der 31 Jahre alte Linkshänder aus Kolumbien hatte sich am vergangenen Samstag beim Abwaschen einen Schnitt am Daumen zugezogen, der zunächst mit fünf Stichen genäht werden musste.

Jose Quintana verletzte sich beim Geschirrspülen © SID

Am Donnerstag unterzog er sich in Chicago einer mikroskopischen Operation am Daumen, weil ein Nerv gerissen war. Quintana soll in zwei Wochen wieder ins Wurftraining einsteigen können.

Die Saison in der MLB soll im Juli starten. In der regulären Saison sollen 60 statt der ursprünglichen 162 Spiele absolviert werden. Im Gegensatz zur Basketball-Profiliga NBA, die ihre Saison im Juli in Disney World in Orlando unter strengen Hygieneauflagen fortsetzt, sollen die MLB-Teams in ihren heimischen Stadien ohne Publikum spielen.