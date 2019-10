MLB: Houston verkürzt gegen Washington

Washington (SID) - Die Houston Astros haben in der World Series der Major League Baseball (MLB) eine Vorentscheidung zugunsten der Washington Nationals abgewendet und das dritte Duell gewonnen. Nach zwei Heimniederlagen zum Start der Finalserie gewannen die Texaner in der US-Hauptstadt 4:1 und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2. Das vierte Duell steigt bereits in der Nacht zum Sonntag (01.07 Uhr MEZ) wieder in Washington.

Houston gewann 4:1 in Washington © SID

Herausragender Akteur bei Houston, Meister von 2017, war Jose Altuve mit zwei Scores. Für den Final-Neuling aus Washington war es die erste Niederlage nach acht Siegen in Folge.