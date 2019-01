MLB: Kepler verlängert für 2,7 Millionen bei den Twins

Minneapolis (SID) - Baseball-Profi Max Kepler hat sich in der US-Profiliga MLB ein Millionen-Gehalt gesichert. Der 25-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Minnesota Twins um ein Jahr und verdient in der kommenden Spielzeit umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro (3,125 Millionen Dollar).

Spielt seit 2009 in Minneapolis: Max Kepler © SID

Der gebürtige Berliner, der bereits seit 2009 für das Team aus Minneapolis spielt, hatte in der vergangenen Spielzeit noch das garantierte Mindest-Gehalt der MLB von 587.000 Dollar (510.000 Euro) erhalten. Kepler hätte erstmals in seiner Karriere das Recht gehabt, sich durch eine Schlichtungs-Verhandlung ("Arbitration") ein höheres Gehalt zu erstreiten. Durch das stark verbesserte Jahreseinkommen vermieden die Twins diesen Schritt.

Kepler, der bei den Twins als Outfielder zum Einsatz kommt, erzielte in der vergangenen Saison erstmals in seiner Karriere 20 Homeruns. Die Twins treffen zum Auftakt der neuen Spielzeit am 28. März auf die Cleveland Indians.