MLB: "Nats" fehlt nur noch ein Sieg zum Finaleinzug

Washington (SID) - Den Washington Nationals fehlt in der Major League Baseball (MLB) nur noch ein Sieg zum Erreichen der World Series. Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt gewann gegen die St. Louis Cardinals mit 12:1 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun souverän mit 3:0. Überragender Spieler der "Nats" war Pitcher Stephen Strasburg mit zwölf Strikeouts. Das vierte Duell findet in der Nacht zum Dienstag (MESZ) statt.

Stephen Strasburg zeigte eine herausragende Leistung © SID

In der zweiten Halbfinalserie zwischen den New York Yankees und den Houston Astros steht es 1:1.