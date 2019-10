MLB: "Nats" ziehen erstmals in World Series ein

Washington (SID) - Den Washington Nationals haben in der Major League Baseball (MLB) im Eiltempo erstmals die World Series erreicht. Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt gewann in der Nacht zum Mittwoch gegen die St. Louis Cardinals mit 7:4 und setzte sich in der Best-of-Seven-Serie damit 4:0 durch - ein sogenannter Sweep. Die Grundlage für den Erfolg legten die "Nats" bereits im ersten Inning, in dem ihnen sieben Runs gelangen.

Daniel Hudson und Washington stehen in der World Series © SID

Den Gegner in der am kommenden Dienstag startenden World Series machen die New York Yankees und die Houston Astros in der zweiten Halbfinalserie untereinander aus. Houston liegt dort mit 2:1 in Führung.