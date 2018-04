MLB-Profi Farquhar erleidet auf der Bank Hirnblutung

Chicago (SID) - Danny Farquhar von den Chicago White Sox aus der Major League Baseball (MLB) hat am Freitag im Spiel gegen die Houston Astros (0:10) auf der Bank eine Hirnblutung erlitten. Das teilte der Klub am Samstag mit. Der Pitcher befinde sich in stabilem, aber kritischem Zustand.

Danny Farquhar erleidet eine Hirnblutung © SID

Farquhar (31) hatte im sechsten Inning das Bewusstsein verloren und war in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde festgestellt, dass ein geplatztes Aneurysma Ursache der Blutung war.

"Dir stockt der Atem, wenn es um einen deiner Jungs geht und du nicht weißt, was los ist", sagte Manager Rick Renteria: "Wir sind froh, dass er bei Bewusstsein war, als er weggebracht wurde."