MLB: Yankees schlagen gegen Astros zurück

Köln (SID) - Rekordmeister New York Yankees hat in den Play-offs der Major League Baseball (MLB) ein schnelles Ausscheiden zunächst abgewendet und das fünfte Spiel gegen die Houston Astros für sich entschieden. Im heimischen Yankee Stadium gewann das Team aus der Bronx gegen die Texaner 4:1 und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 2:3. Bereits am Sonntag (2:08 Uhr MESZ) kann Houston zu Hause aber den Einzug in die World Series perfekt machen. Dort warten die Washington Nationals.

Die Yankees um LeMahieu gewinnen Spiel fünf © SID

Bereits im ersten Inning wurden sämtliche Punkte des Spiels erzielt. DJ LeMahieu und Aaron Hicks gelangen dabei insgesamt vier Läufe für die Yankees.