MLS: Gressel und Kratz mit Atlanta im Finale

New York (SID) - Die deutschen Fußball-Profis Julian Gressel und Kevin Kratz stehen mit Atlanta United im Play-off-Finale der nordamerikanischen Profiliga MLS. Atlanta leistete sich im Halbfinal-Rückspiel bei Hauptrundenprimus New York Red Bulls eine 0:1 (0:0)-Niederlage, nachdem das Team aus Georgia im Hinspiel mit 3:0 triumphiert hatte.

Julian Gressel (r.) steht mit Atlanta im MLS-Finale © SID

Im Endspiel empfängt Atlanta am 8. Dezember die Portland Timbers, die sich nach torlosem Hinspiel mit 3:2 (0:1) bei Sporting Kansas City durchsetzten.

Gressel (24) spielte 90 Minuten durch, Kratz (31) saß die gesamte Spieldauer über auf der Bank. Bei New York wurde Marc Rzatkowski (28) in der 55. Minute eingewechselt. Den Treffer für New York erzielte Tim Parker in der vierten Minute der Nachspielzeit.