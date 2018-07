MLS: Ibrahimovic erstmals mit drei Treffern

Los Angeles (SID) - Zlatan Ibrahimovic hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS zum ersten Mal drei Treffer in einem Spiel erzielt. Beim 4:3 (1:2) von Los Angeles Galaxy gegen Orlando City traf der schwedische Superstar in der zweiten Halbzeit innerhalb von 24 Minuten (47., 67. und 71.), dabei zweimal zum zwischenzeitlichen Ausgleich sowie mit seinem letzten Tor zum Sieg.

Zlatan Ibrahimovic steht im All-Star-Team der MLS © SID

Ibrahimovic hat in 17 Spielen bereits 15-mal getroffen. Die Kalifornier liegen in der Western Conference auf Rang drei hinter dem FC Dallas und Lokalrivale Los Angeles FC.