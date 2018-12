MLS-Saison beginnt am 2. März - Neuling Cincinnati spielt in Seattle

New York (SID) - Die neue Saison der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS beginnt am 2. März mit zehn Spielen. Der FC Cincinnati, als 24. Team in die Major League Soccer aufgenommen, ist bei seiner Premiere bei den Seattle Sounders zu Gast.

Neuling Cincinnati beginnt die MLS-Saison in Seattle © SID

2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger tritt zum Auftakt mit Chicago Fire bei Los Angeles Galaxy um den schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic an. Der Klub Atlanta United, mit dem zuletzt Julian Gressel und Kevin Kratz als erste Deutsche den MLS-Meistertitel geholt hatten, spielt am 3. März in Washington bei D.C. United.

Zuletzt hatte die MLS Änderungen des Play-off-Formats beschlossen. Ab der kommenden Saison werden 14 statt bisher zwölf Teams an der sogenannten Postseason teilnehmen. Zudem werden die Hin- und Rückspiele in den Play-offs abgeschafft, stattdessen wird nur noch eine K.o.-Partie ausgetragen. Die nächste Meisterrunde beginnt am 19. Oktober und endet mit dem Finale um den MLS-Cup etwas mehr als drei Wochen später am 10. November.