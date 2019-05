MLS: Schweinsteiger und Chicago verpassen fünften Saisonsieg

Bridgeview (SID) - Mit Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (34) in der Startelf hat Chicago Fire den fünften Saisonsieg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS verpasst. Das Team aus dem US-Bundesstaat Illinois kam gegen den New York City FC nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. In der Eastern Conference kletterte Chicago auf den achten Platz, die ersten sieben Teams erreichen am Saisonende die Play-offs.

Schweinsteiger mit seinem ersten Assist der Saison © SID

C.J. Sapong (28.) brachte Fire in Führung, Alexandru Mitrita (40.) glich noch vor der Pause aus. Schweinsteiger, der in der Vorwoche aufgrund einer Gelbsperre gefehlt hatte, spielte in der Innenverteidigung durch.

SID lc