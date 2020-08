MLS: Torhüter Klinsmann wechselt zu LA Galaxy

Köln (SID) - Torhüter Jonathan Klinsmann (23) wechselt zu Los Angeles Galaxy in die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS. Der Sohn des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, wo er in der vergangenen Saison ohne Einsatz blieb. Das gab der US-Klub am Donnerstag bekannt gab.

Jonathan Klinsmann zieht es zu LA Galaxy © SID

Klinsmann hatte vor seinem einjährigen Engagement in der Schweiz beim Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag gestanden, dort den Durchbruch allerdings nicht geschafft.