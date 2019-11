MMA: Amateurkämpferin stirbt nach Hirnverletzung

Köln (SID) - Die britische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Saeideh Aletaha ist nach ihren in einem Kampf erlittenen Hirnverletzungen gestorben. Dies gab der Veranstalter der Fast and Furious Fight Series bekannt. Die 26-Jährige war nach dem Fight am Samstagabend in ein Krankenhaus in Southampton eingeliefert worden, wo sie ihrer Verletzung erlag.

Britische MMA-Amateurkämpferin verstorben © SID

"Alle Kämpfer bereiten sich darauf vor, dass etwas passieren kann, in 99,9 Prozent der Fälle passiert nichts. Doch es kann, und deshalb machen wir das Umfeld so sicher wie möglich", schrieb der Veranstalter auf Facebook.