MT Melsungen holt Schweizer Handball-Nationalspieler

Melsungen (SID) - Der Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf seine anhaltende Verletztenmisere regiert und in einem Blitztransfer den Schweizer Nationalspieler Roman Sidorowicz verpflichtet. Dies gaben die Hessen am Sonntag bekennt. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur und wird bereits am Montag in Melsungen erwartet. Die MT beklagt derzeit gleich sechs verletzungsbedingte Ausfälle, davon drei langfristige.

Roman Sidorowicz wechselt nach Melsungen © SID

"Wir sind sehr froh, so schnell fündig geworden zu sein. Mit Roman Sidorowicz steigt ein Spieler bei uns sein, der auf allen Rückraumpositionen einsetzbar ist und von dem wir überzeugt sind, dass er uns weiterhelfen wird", sagte MT-Vorstand Axel Geerken. Sidorowicz unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.