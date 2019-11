MT Melsungen verpasst Sprung auf Tabellenplatz zwei

Melsungen (SID) - Die MT Melsungen hat in der Handball Bundesliga (HBL) den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst. Die Hessen kassierten am Samstagabend durch ein 31:34 (14:17) gegen den SC DHfK Leipzig die zweite Heimniederlage nach dem 19:24 zum Saisonauftakt gegen Meister SG Flensburg-Handewitt. Mit 15:9 Punkten fiel die MT auf Platz sieben hinter die Sachsen (16:8) zurück.

Schon im Sommer nach Melsungen: Kai Häfner © SID

Bis zum 12:12 in der 23. Minute war die Partie vor 4300 in der Rothenbach-Halle ausgeglichen, ehe die Sachsen langsam davonzogen. In der 40. Minute betrug der Rückstand der Melsunger erstmals vier Tore, dem liefen sie in der Folgezeit vergeblich hinterher. Bester Werfer der MT war Ex-Europameister Kai Häfner mit sechs Treffern, bei Leipzig traf Lukas Krzikalla (7/2) am häufigsten.