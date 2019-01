Maclaren verlässt Darmstadt Richtung Australien

Darmstadt (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 und der Australier Jamie Maclaren (25) gehen dauerhaft getrennte Wege. Wie die Lilien am späten Donnerstagabend bekannt gaben, wechselt der Stürmer in seine Heimat zum Melbourne City FC. Eigentlich war Maclaren bis Saisonende an den schottischen Klub Hibernian Edinburgh ausgeliehen, das Leihgeschäft wurde jedoch vorzeitig beendet. Maclaren war 2017 nach Darmstadt gewechselt, absolvierte für die Hessen aber nur acht Spiele.