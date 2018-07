Maden bei Grand-Slam-Debüt ohne Chance gegen Isner

Wimbledon (SID) - Der Stuttgarter Tennisprofi Yannick Maden hat bei seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon gegen den Aufschlag-Riesen John Isner eine erwartungsgemäß klare Niederlage kassiert. Der 28-jährige, der sich über die Qualifikation erstmals ins Hauptfeld eines der vier Major-Turniere gekämpft hatte, unterlag dem 2,08 m großen US-Weltranglistenzehnten mit 2:6, 6:7 (4:7), 5:7.

Yannick Maden schied in der ersten Runde aus © SID

Damit haben in Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) und Jan-Lennard Struff (Warstein) nach dem ersten Tag bislang zwei von insgesamt acht deutschen Tennisspielern die zweite Runde bei dem Turnier im Süden von London erreicht. Ein Quintett um Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und dessen Bruder Mischa startet erst am Dienstag in den Wettbewerb.

Maden, derzeit die Nummer 134 der Weltrangliste, verbuchte schon mit dem Vorstoß in Runde eins des Rasen-Klassikers seinen größten Karriere-Erfolg. Sein Gegner Isner hatte 2010 in Wimbledon Berühmtheit erlangt, als er gegen den Franzosen Nicolas Mahut das mit 11:05 Stunden reiner Spielzeit längste Match der Grand-Slam-Geschichte bestritt.