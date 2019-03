Madrid vorerst ohne Carvajal und Vazquez

Madrid (SID) - Der schwächelnde spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss in den kommenden Wochen auf Dani Carvajal und Lucas Vazquez verzichten. Die beiden Profis zogen sich beim Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam (1:4) am Dienstag Oberschenkelverletzungen zu. Spanische Medien spekulierten am Donnerstag über eine Ausfallzeit von einem Monat.