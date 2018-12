Märchen der Hinrunde: Hendrik Weydandt (Hannover 96)

Hannover (SID) - Die väterliche Steuerkanzlei wird Hendrik Weydandt erst einmal nicht übernehmen, schließlich stattete Hannover 96 seinen Senkrechtstarter erst im September mit einem Profi-Vertrag aus. Der BWL-Student und Angreifer schrieb damit das Märchen der Hinrunde - innerhalb von gut vier Jahren schaffte es Weydandt vom TSV Groß Munzel aus der Kreisliga Hannover-Land in die Bundesliga.

Vom BWL-Studenten zum Bundesliga-Profi: Hendrik Weydandt © SID

Selbst 96-Aufsichtsratschef und Ex-Kanzler Gerhard Schröder sagte dazu rührselig: "Das ist eine wunderbare Geschichte." Weydandt, den sie in Hannover liebevoll "Henne" rufen, machte mit seinen ersten drei Torschüssen im Profifußball drei Tore - in der ersten Runde des DFB-Pokals traf der 1,95-m-Hüne doppelt, dann legte der Hobby-Pianist in seinem ersten Bundesliga nach.

Dabei sollte die Low-Budget-Entdeckung in Hannover eigentlich nur für die zweite Mannschaft auflaufen. Doch Trainer Andre Breitenreiter wollte "mal schauen, ob er auch bei uns seine Torjäger-Qualitäten zeigen kann". Weydandt konnte und will bescheiden bleiben. "Ich bin jemand vom Dorf", sagte er.