Magath kritisiert Verantwortliche und Spieler des HSV

Hamburg (SID) - Klub-Idol Felix Magath hat zum Rundumschlag gegen die Verantwortlichen und Spieler des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ausgeholt. "Was mittlerweile unter der Bezeichnung 'HSVer' für den Verein tätig ist, da würde ich diese Bezeichnung nicht verwenden", sagte der 64-Jährige dem NDR Sportclub und NDR 90,3. Der bedingungslose Einsatz für den Verein sei schon lange nicht mehr zu sehen, erklärte der Europapokalsieger der Landesmeister von 1983 mit dem HSV.

Felix Magath übt harte Kritik am HSV © SID

"Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ständig Geld verschleudert wird für eigenes Unvermögen. Die Verantwortung dafür trägt niemand", sagte Magath und betonte: "Der HSV war schon in den letzten Jahren ein Verein, der in Fußballdeutschland nicht mehr ernst genommen wurde." Die Situation sei ein "Jammer", der 2014 verstorbene Kult-Masseur Hermann Rieger "wird sich im Grab umdrehen, wenn er das, was jetzt hier passiert, mitansehen muss".

Am Samstag hatte der HSV 0:2 bei 1899 Hoffenheim verloren und hat kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Sollte der FSV Mainz 05 am Montag gegen den SC Freiburg gewinnen, beträgt der Abstand des Tabellenvorletzten auf den Relegationsplatz vier Spieltag vor Schluss acht Punkte.