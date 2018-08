Magdeburg leiht Innenverteidiger Bregerie aus

Magdeburg (SID) - Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat seine Defensive verstärkt. Wie der Klub am Montag mitteilte, kommt Innenverteidiger Romain Bregerie auf Leihbasis vom Ligarivalen FC Ingolstadt für ein Jahr nach Sachsen-Anhalt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 32-Jährige an seinen Ex-Verein Darmstadt 98 ausgeliehen.

Romain Bregerie wird an Magdeburg ausgeliehen © SID

Insgesamt kommt Bregerie, der in Ingolstadt bis 2020 unter Vertrag steht, auf 39 Erstligaspiele für die Schanzer, in denen er von 2015 bis 2017 drei Tore erzielte. Seine erste Station in Deutschland absolvierte Bregerie von 2011 bis 2014 bei Dynamo Dresden.