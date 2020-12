MagentaSport Cup: Bremerhaven ungeschlagen ins Halbfinale

Bremerhaven (SID) - Die Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind mit blütenweißer Weste in die Finalrunde des MagentaSport Cups marschiert. Zum Abschluss der Gruppenphase gewannen die Norddeutschen gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) und feierten den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Bremerhaven schlägt Wolfsburg im MagentaSport Cup © SID

Im Halbfinale am 10. Dezember trifft das Team von Trainer Thomas Popiesch auf den deutschen Meister Adler Mannheim, der aus der Komplementärgruppe B automatisch ins Halbfinale aufrückt, nachdem sich die Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings wegen mehrerer Coronafälle aus dem Turnier zurückgezogen hatten.

Den zweiten Halbfinalplatz der Gruppe A spielen am Montag (19.30 Uhr) die Krefeld Pinguine und die Düsseldorfer EG untereinander aus. Gegner am 11. Dezember ist dann Red Bull München. Das Finale des Vorbereitungsturniers, an dem acht der 14 DEL-Klubs teilgenommen hatten, steigt am 13. Dezember. Vier Tage später beginnt die neue Ligasaison.