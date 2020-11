MagentaSport Cup: Krefeld verliert nach Hanlon-Abgang

Düsseldorf (SID) - Im ersten Spiel nach dem Abschied von Trainer Glen Hanlon haben die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im MagentaSport Cup eine Niederlage kassiert. Bei der Düsseldorfer EG unterlag die Mannschaft von Interimscoach Mihails Svarinskis 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Marco Nowak fällt sechs bis acht Wochen aus © SID

Der Kanadier Hanlon (63) war am Sonntag nach zwei Einsätzen an der Bande zurückgetreten. Der ehemalige NHL-Spieler hatte erst Anfang Mai bei den Pinguinen unterschrieben. Grund waren laut Hanlon "persönliche Gründe und die Entwicklung der Corona-Pandemie". Vor dem Ligastart am 17. Dezember soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden.

Nationalspieler Maximilian Kammerer (56.) erzielte den Siegtreffer für die DEG, die in der Gruppe A den letzten Platz verließ und mit vier Punkten Zweiter ist. Krefeld (3) übernahm die Rote Laterne. Vorn liegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (8).