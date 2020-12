MagentaSport Cup: München folgt Bremerhaven ins Finale

Köln (SID) - Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister Red Bull München ist den Fischtown Pinguins ins Endspiel um den MagentaSport Cup gefolgt. Die Münchner besiegten im zweiten Halbfinale am Freitag die Düsseldorfer EG 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Am Donnerstag war Bremerhaven durch ein 6:2 (2:1, 4:0, 0:1) gegen Meister Adler Mannheim souverän ins Finale am Sonntag (15.00 Uhr) eingezogen.

Marco Nowak fällt sechs bis acht Wochen aus © SID

Ein Doppelschlag von Yasin Ehliz innerhalb von 38 Sekunden brachte die Gastgeber, die die Gruppe B mit vier Siegen aus fünf Spielen für sich entschieden hatten, auf die Siegerstraße (28.). Christopher Bourque sorgte in der 55. Minute für die Entscheidung.

Charlie Jahnke (38.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Die Düsseldorfer waren in der Gruppe A als Zweiter hinter den im Wettbewerb bislang ungeschlagenen Pinguins ins Halbfinale eingezogen. Vier Tage nach dem Ende des Vorbereitungsturniers, an dem acht der 14 DEL-Klubs teilnahmen, startet die neue Spielzeit (17. Dezember).