MagentaSport: Telekom zieht positive Saisonbilanz

Bonn (SID) - Trotz der Corona-Pandemie hat die Deutsche Telekom beim Streamingdienst MagentaSport in der zweiten Saisonhälfte eine positive Bilanz gezogen. Nach der vorzeitigen Beendigung der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) konnte das Portal vor allem mit der fortgesetzten 3. Liga und dem Basketball-Finalturnier insgesamt bei den Zuschauerzahlen zulegen.

Auch Basektball wurde von MagentaSport ausgestrahlt © SID

Zusammen mit allen internationalen Wettbewerben und Nationalmannschafts-Spielen verfolgten 38 Millionen Zuschauer die Live-Spiele bei MagentaSport. Für die 3. Liga vermeldet MagentaSport in der Saison 2019/2020 einen Zuwachs. Einzelne Top-Spiele wie das Münchner Derby beispielsweise erlebten knapp 260.000 Zuschauer live am Bildschirm. Auch die Konferenz sei an allen Spieltagen sehr gut angenommen worden, teilte die Deutsche Telekom mit.