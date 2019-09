MagentaTV: Klopp erster Kerner-Gast

Bonn (SID) - Jürgen Klopp ist der erste Gast im neuen Talkformat "Bestbesetzung" von TV-Moderator Johannes B. Kerner bei MagentaTV. Der 52-jährige Klopp war am Montag von der FIFA zum Welttrainer des Jahres gewählt worden, nachdem er den FC Liverpool zum Champions-League-Triumph am 1. Juni geführt hatte.

Klopp wird Kerners erster Gast © SID

Das Konzept der Sendung, in der Kerner exklusiv für MagentaTV bekannte Persönlichkeiten trifft, ist neu. Aufgezeichnet werden die Begegnungen nicht in einem Studio, sondern an dem jeweiligen Wunsch-Ort der Gäste, mit denen sie individuelle Eindrücke und Erlebnisse verbinden. Für MagentaTV-Kunden ist das neue Format ab 10. Oktober exklusiv in der Streaming-Plattform Megathek jederzeit kostenlos abrufbar.