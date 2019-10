Mahomes gegen Green Bay noch nicht wieder dabei

Köln (SID) - Für Star-Quarterback Patrick Mahomes kommt das Heimspiel seiner Kansas City Chiefs gegen die Green Bay Packers in der US-Football-Profiliga NFL am Sonntag noch zu früh. Nach seiner Knieverletzung in der vergangenen Woche, als Mahomes sich im Spiel gegen die Denver Broncos (30:6) die rechte Kniescheibe ausgerenkt hatte, ist der Spielmacher noch nicht fit genug.

Patrick Mahomes kann gegen die Packers nicht spielen © SID

"Das war unsere Entscheidung, nicht seine. Er hätte am liebsten gleich wieder gespielt. Er braucht einfach noch ein bisschen Zeit", erklärte Chefcoach Andy Reid. Ersetzt wird Mahomes von Matt Moore.