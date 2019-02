Mainz: Schwarz hofft auf Rückkehr am Sonntag

Mainz (SID) - Trainer Sandro Schwarz fehlte beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auch am Freitag krankheitsbedingt. Zum Spiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) hofft der 40-Jährige aber zurückzukehren. "Am Telefon macht er schon den Eindruck, dass er das Spiel im Kopf hat, und ich gehe davon aus, dass er am Sonntag dabei ist", sagte Co-Trainer Jan-Moritz Lichte am Freitag.

Sandro Schwarz will die Negativserie beenden © SID

Verzichten muss der FSV in Augsburg neben den Langzeitverletzten wohl auch auf Niko Bungert (Infekt). Kapitän Stefan Bell ist gelbgesperrt.