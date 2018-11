Mainz-Trainer Schwarz zu Geldstrafe verurteilt

Mainz (SID) - Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 muss wegen unsportlichen Verhaltens eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte Schwarz, weil sich der 40-Jährige in der Schlussphase des Heimspiels gegen den deutschen Meister Bayern München (1:2) am 8. Spieltag aus Verärgerung über die angesetzte Nachspielzeit unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Harm Osmers (Hannover) geäußert hatte. Schwarz hat dem Urteil bereits zugestimmt.