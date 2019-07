Mainz gewinnt Test gegen Oberligist Eisbachtal

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Die Rheinhessen setzten sich im Stadion am Bruchweg mit 9:0 (5.0) gegen Oberliga-Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal durch.

Burkardt zeigte sich mit drei Treffern in Torlaune © SID

Jonathan Burkardt und Neuzugang Dong-Won Ji von Ligakonkurrent FC Augsburg waren mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Torschützen des Teams von Trainer Sandro Schwarz.

Vor dem Auftakt in die kommende Saison messen sich die Mainzer am 27. Juli bei einem Turnier in der heimischen Arena mit dem englischen Traditionsklub FC Everton und dem fünfmaligen Europacupsieger FC Sevilla aus Spanien. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Tabellen-12. der Vorsaison auf Drittligist 1. FC Kaiserslautern.