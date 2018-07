Mainz kassiert gegen Köln erste Niederlage

Bonn (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Saisonvorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Rheinhessen unterlagen Absteiger 1. FC Köln in Bonn mit 3:5 (1:3). Zuvor hatten die Mainzer alle fünf Testspiele gewonnen.

Guirassy eröffnete beim Test in Bonn den Torreigen © SID

Für die Kölner trafen Sehrou Guirassy (2.), Christian Clemens (18.), Jhon Cordoba (34.), Niklas Hauptmann (73.) und Marcel Risse (85.). Die Tore für die Rheinhessen schossen Daniel Brosinski (8./52., Foulelfmeter) und Jonathan Burkardt (69.).

Am Sonntag reist das Team von Trainer Sandro Schwarz ins zweite Trainingslager nach Bad Häring in Tirol. Zum Auftakt der Bundesliga-Saison empfängt Mainz am 26. August (15.30 Uhr/Sky) den VfB Stuttgart. Das erste Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Erzgebirge Aue (18. August, 18.30 Uhr).