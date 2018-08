Mainz schlägt Celta Vigo

Vigo (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sein letztes Testspiel der Saison-Vorbereitung erfolgreich bestritten. Beim 2:1 (1:1) beim spanischen Erstligisten Celta Vigo erzielten Daniel Brosinski (41., Foulelfmeter) und Pablo De Blasis (54.) die Tore für das Team von Trainer Sandro Schwarz. Der ehemalige Gladbacher Dennis Eckert hatte die Spanier in Führung geschossen (15.).

Brosinski brachte die Rheinhessen zurück ins Spiel © SID

Am kommenden Samstag spielt Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Erzgebirge Aue. Am 26. August empfangen die Rheinhessen den VfB Stuttgart zum Liga-Auftakt.