Mainz stattet Barreiro mit Profivertrag aus

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Mittelfeld-Talent Leandro Barreiro (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie die Rheinhessen am Sonntag mitteilten, unterzeichnete der gebürtige Luxemburger mit portugiesischen Wurzeln einen Vertrag bis 2022.

Leandro Barreiro erhält seinen ersten Profivertrag © SID

Barreiro spielt seit 2016 für die Mainzer Jugendmannschaften und gehörte am zweiten Spieltag beim 1. FC Nürnberg (1:1) erstmals in einem Bundesliga-Spiel zum Kader der 05er. Barreiro ist luxemburgischer Nationalspieler und kommt für sein Heimatland bereits auf fünf Einsätze in der Nations League und in anderen Länderspielen.