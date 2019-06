Mainz testet beim Heim-Turnier gegen Everton und Sevilla

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 testet vor dem Auftakt in die kommende Saison bei einem Turnier mit internationalen Teams in der heimischen Arena seine Form. Der englische Traditionsklub FC Everton aus Liverpool und der fünfmalige Europacupsieger FC Sevilla aus Spanien werden am 27. Juli (Samstag) beim "Opel Cup" auflaufen.