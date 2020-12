Mainz verleiht Martin an Celta Vigo

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Außenverteidiger Aaron Martin an den spanischen Erstligisten Celta Vigo ausgeliehen. Wie der Tabellen-17. am Donnerstag mitteilte, gilt die Leihe bis Ende dieser Spielzeit. Beim FSV kam der Spanier in dieser Saison lediglich auf fünf Einsätze.

Aaron Martin wird nach Spanien ausgeliehen © SID

"Aaron Martin ist mit dem Wunsch auf Mainz 05 zugekommen, in seiner Heimat die Chance auf mehr Spielpraxis suchen zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen und wünschen Aaron in den kommenden Monaten in Vigo viel Erfolg", sagte der neue FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.