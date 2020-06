Mainz verspricht Leverkusen beherzten Kampf

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Kampf um die Champions-League-Qualifikation mit jeder Menge Gegenwehr rechnen und sollte einen Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keinesfalls verfrüht einplanen. "Ich habe richtig Lust und Vorfreude. Wir wollen einen tollen Abschluss hinlegen", sagte der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer.

Achim Beierlorzer will die Pleite gegen Leipzig abhaken © SID

Leverkusen muss gegen die Rheinhessen zwingend gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer des Konkurrenten Borussia Mönchengladbach hoffen, um noch auf den vierten Platz zu springen. "Wir werden das Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen und wollen an das Hinspiel anknüpfen", kündigte Beierlorzer aber an. Das erste Duell hatte Mainz, seit dem vergangenen Wochenende frei von allen Abstiegssorgen, nur wegen eines Treffers in der Nachspielzeit verloren.