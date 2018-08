Mainzer Halimi wechselt zu Bröndby

Mainz (SID) - Besar Halimi vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 wechselt zum dänischen Vizemeister Bröndby IF. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Besar Halimi (r.) wechselt fest zu Bröndby IF © SID

Halimi wechselte 2015 zur U23 der Mainzer, wo er in 24 Partien vier Tore in der 3. Liga erzielen konnte. Nach einjährigen Leihen an Zweitligist FSV Frankfurt sowie an Bröndby steht der aus dem Kosovo stammende offensive Mittelfeldspieler nun fest beim Klub des ehemaligen Leipzig-Trainers Alexander Zorniger unter Vertrag.