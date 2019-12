Mainzer Kapitän Latza an Wirbelsäule operiert

Mainz (SID) - Nach einer Operation an der Wirbelsäule wird Kapitän Danny Latza dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erst im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen. Das teilten die Rheinhessen am Montag mit. Der 30-Jährige soll je nach Heilungsverlauf im Januar wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.