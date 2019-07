Mainzer Mateta erleidet Knieverletzung

Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst auf Stürmer Jean-Philippe Mateta verzichten. Der 22-jährige Franzose hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und muss sich nach Klubangaben in den kommenden Tagen in die Obhut eines Spezialisten begeben.

Dreierpack des Tages: Jean-Philippe Mateta © SID

Sein erstes Pflichtspiel bestreitet Mainz am 10. August im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Eine Woche später steht für die Rheinhessen das erste Ligaspiel beim SC Freiburg auf dem Programm.