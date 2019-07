Mainzer Pierre-Gabriel und Akono fallen aus

Mainz (SID) - Der FSV Mainz 05 muss in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Ronael Pierre-Gabriel und Cyrill Akono auskommen. Beide haben sich am Mittwoch im Testspiel gegen den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano (2:0) in Schwaz/Tirol verletzt.

Hat zwei verletzte Spieler zu beklagen: Sandro Schwarz © SID

Rechtsverteidiger Pierre-Gabriel erlitt einen linksseitigen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen. Stürmer Akono zog sich ein traumatisches Knochenödem im rechten Kniegelenk zu. Die Ausfallzeit ist nach Klubangaben vom weiteren Heilungsverlauf abhängig.