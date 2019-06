Mainzer Trainingsauftakt noch ohne Neuzugang Fernandes

Mainz (SID) - Noch ohne seinen Schweizer Zugang Edimilson Fernandes ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der vom englischen Premier-League-Klub West Ham United verpflichtete Mittelfeldspieler steigt nach seinem Einsatz für die Eidgenossen bei der Nations-League-Endrunde in Portugal wie drei weitere Nationalspieler aus dem FSV-Kader erst am 7. Juli (Sonntag) ins Training der Kurhessen ein. Die fünf Mainzer Teilnehmer an der U21-EM in Italien stoßen eine weitere Woche später (14. Juli) zum Team von Trainer Sandro Schwarz.

Fernandes verpasst den Trainingsauftakt der Mainzer © SID

Die fünf weiteren Neuzugänge Cyrill Akono, Omer Hanin, Dong-Won Ji, Jonathan Meier und Ronael Pierre-Gabriel waren bei der ersten Übungseinheit dabei. Auch die Mainzer Nachwuchsspieler Nilas Kölle (U23) und Erkan Eyibil (U19), die künftig mit den Profis trainieren, schwitzten bei Temperaturen von 39 Grad zu den Kommandos von Schwarz.