Malli bleibt in Wolfsburg

Wolfsburg (SID) - Spielmacher Yunus Malli bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg erhalten. "Ich bleibe", sagte der ehemalige Mainzer der Sport Bild und erklärte: "Ich musste nicht groß über meine Zukunft nachdenken. Es gab die eine oder andere Anfrage anderer Klubs. Aber für mich war recht früh klar, dass ich bleiben möchte. Jetzt gebe ich hier Gas."

Spielmacher Yunus Malli bleibt beim VfL Wolfsburg © SID

Malli (26) hatte mit dem VfL in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt geschafft. "Die vergangenen eineinhalb Jahre waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Keiner im Verein hat sich das so vorgestellt. Ich habe den Ehrgeiz, in Wolfsburg bessere Zeiten zu erleben", sagt er nun.

Malli war im Januar 2017 von Mainz nach Wolfsburg gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2021 erhielt.