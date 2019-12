ManCity Champions-League-Titelfavorit vor Liverpool

Köln (SID) - Favoriten auf den Gewinn des Champions-League-Titels sind nach der Achtelfinalauslosung beim Sportwettenanbieter bwin Manchester City (5,00) und der FC Liverpool (5,50). Zum erweiterten Kreis gehören außerdem der FC Barcelona (6,00) und Bayern München (8,00). RB Leipzig (41,00) und Borussia Dortmund (51,00) haben dagegen nur Außenseiterchancen.

Laut bwin ist Manchester City CL-Titelfavorit © SID

Laut bwin ist von den deutschen Vertretern nur der FC Bayern Favorit im Achtelfinale. Gegen den FC Chelsea (Quote 4,50) sind die Münchner mit einer Quote von 1,16 klarer Anwärter auf das Weiterkommen.

Der BVB ist im Achtelfinale gegen den französischen Serienmeister Paris St. Germain dagegen mit einer Quote von 3,55 Außenseiter - PSG ist mit einer Quote von 1,25 klarer Favorit.

RB Leipzig (Quote 2,05) begegnet beim Achtelfinal-Debüt dem Finalisten der vergangenen Champions-League-Saison, Tottenham Hotspur (1,70), fast auf Augenhöhe. Ein Viertelfinaleinzug der Elf von Julian Nagelsmann ist mit einer Quote von 2,05 notiert.

In der Europa League überstehen laut bwin zwei der drei deutschen Klubs die Zwischenrunde. Bayer Leverkusen (1,72) ist gegen den FC Porto (2,00) leichter Favorit. Auch Wolfsburg ist mit einer Quote von 1,44 Anwärter auf das Erreichen des Achtelfinals gegen Malmö (2,60). Einzig Eintracht Frankfurt (2,30) geht gegen RB Salzburg (1,55) als Außenseiter in die Zwischenrunde.