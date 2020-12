ManUnited setzt Aufholjagd fort - Rashford trifft doppelt

Köln (SID) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United arbeitet sich in der Premier League immer weiter Richtung Tabellenspitze vor. Die Red Devils feierten am Donnerstag beim 3:2 (2:1)-Auswärtserfolg über Sheffield United den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen (bei einem Remis).

Manchester United holt sich drei Punkte gegen Sheffield © SID

Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer liegt als Sechster mit 23 Punkten nur noch zwei Zähler hinter Tottenham Hotspur auf Rang zwei zurück und hat ein Spiel weniger als alle vor ihr platzierten Mannschaften bestritten.

Nach Sheffields früher Führung durch David McGoldrick (5.) drehten an der Bramall Lane Jungstar Marcus Rashford (26./51.) und Anthony Martial (33.) die Partie. McGoldrick (87.) machte es noch einmal spannend.