Management bestätigt: Kerber spielt nicht in Berlin

Berlin (SID) - Deutschlands Spitzenspielerin Angelique Kerber wird nicht beim Tennis-Showturnier im Juli in Berlin antreten. Das erfuhr der SID am Dienstagabend von Kerbers Management. Die ehemalige Weltranglistenerste befinde sich derzeit im Training, Berlin passe allerdings nicht in ihre Vorbereitung auf die zweite Jahreshälfte.

Schlägt nicht in Berlin auf: Angelique Kerber © SID

An dem Turnier nehmen unter anderem Julia Görges (Bad Oldesloe) und Andrea Petkovic (Darmstadt) teil, auch die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) gab ihre Zusage. Bei den Männern haben der Weltranglistensiebte Alexander Zverev und Deutschlands langjährige Nummer eins Tommy Haas für die Einladungsmatches gemeldet. Der Österreicher Dominic Thiem, Nummer drei der Welt, und der Australier Nick Kyrgios werden ebenfalls in Berlin spielen.

Die Matches finden auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion des Berliner Klubs LTTC Rot-Weiß sowie auf Hartplatz in einem Hangar am Flughafen Tempelhof statt.