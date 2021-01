Manchester City länger ohne Kevin De Bruyne

Manchester (SID) - Manchester City aus der englischen Premier League muss wochenlang auf Schlüsselspieler Kevin De Bruyne verzichten. Wie Teammanager Pep Guardiola am Freitag mitteilte, falle der belgische Fußball-Nationalspieler "vier bis sechs Wochen" aus. De Bruyne war am vergangenen Mittwoch im Ligaspiel gegen Aston Villa (2:0) mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt worden.

Kevin De Bruyne muss lange pausieren © SID

Damit verpasst er nicht nur die Viertrunden-Partie am Samstag im FA Cup gegen den Viertligisten Cheltenham Town, unter anderem wird er kaum beim Liga-Gipfel bei Jürgen Klopps FC Liverpool am 7. Februar mitwirken können. Auch für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach am 24. Februar könnte es unter Umständen eng werden.

Mit drei Toren und 15 Vorlagen in 23 Pflichtspielen ist der 29-Jährige auch in der laufenden Saison wieder elementarer Bestandteil der Offensive des Tabellenzweiten.