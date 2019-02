Manchester United mit Solskjaer weiter ungeschlagen

Leicester (SID) - Manchester United bleibt unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer ungeschlagen. Der englische Fußball-Rekordmeister siegte bei Leicester City 1:0 (1:0) und ist mit 48 Zählern weiter im Rennen um die Champions-League-Plätze. Marcus Rashford (9.) schoss United auf Vorlage des französischen Weltmeisters Paul Pogba in seinem 100. Premier-League-Auftritt mit seinem 26. Treffer zum Sieg. In den ersten zehn Pflichtspielen fuhr Solskjaer neun Erfolge und ein Remis ein.

Durch den 14. Saisonerfolg zogen die Red Devils zunächst am Tabellenfünften FC Arsenal (47 Punkte) vorbei. Die Gunners gastieren am Sonntag noch bei Manchester City (17.30 Uhr/DAZN) mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Startelf. Citys Leroy Sane und 2014er-Weltmeister Mesut Özil bei Arsenal nehmen zunächst auf der Bank Platz.

Die Gastgeber benötigen mindestens einen Punkt, um wieder an Tottenham Hotspur (57) auf Platz zwei vorbeizuziehen und erster Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool (61) mit Teammanager Jürgen Klopp zu sein.